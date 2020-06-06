Выехать за границу можно будет только при одном условии

Владельцев автомобилей на европейской регистрации ждут нововведения, которые приятными не назовешь

Обладатели «евроблях» не будут получать штрафы за превышение скорости по месту жительства. Но это не значит, что отвечать за нарушение правил дорожного движения им не придется. Просто информация о штрафах будет передаваться в Государственную пограничную службу, передает «РБК Украина».

Это значит, что до тех пор, пока штраф не будет оплачен, человек за рулем «евробляхи» не сможет выехать за пределы Украины.

Как известно, в начале июня под зданием Кабинета министров собрались несколько сотен собственников транспортных средств с иностранной регистрацией на очередной протест. Они требовали у правительства ускорить рассмотрение законопроекта о растаможивании автомобилей с еврономерами. Сейчас он находится на Министерстве финансов Украины.

СТОП зволіканню уряду! Власники авто на європейській реєстрації, вкотре, вийшли на мирну акцію під стіни Кабінету міністрів! В надіїї, що все ж таки цього разу вони зібрались в останнє і уряд почує їх вимоги, закликають можновладців ЗУПИНИТИ ЗВОЛІКАННЯ ДОСТУПНОГО РОЗМИТНЕННЯ! За словами керівника громадської організаціїї АВТО ЄВРО СИЛА, виконання їх вимог та прийняття законів, які їхня організація запропонувала уряду, не просто дасть можливість більшості українцям їздити на якісних авто, а ще й значно поповнить державний бюджет. До мітингувальників вийшли представники влади і запевнили в сприянні вирішенні даного питання. Звичайні ж українці з усіх регіонів, які прагнуть доступно розмитнити своє авто з Європи і дати можливість в подальшому, кожній українській сім’ї скористатись такою можливістю, стійко відстоюють свої позиції перед депутатами! Подробиці в сюжеті! Підписуйся на наш ютуб канал та будь в курсі локальних новин українців, які стосуються і тебе! https://www.youtube.com/channel/UCtG1ZQI3Lmm6EHa27rvTKyg?view_as=subscriber #растаможка #доступнерозмитнення #уряд #депутати #влада #кабмін #мітинг #автоєвросила #цжрукраїна #обіцянки #новавлада #україна #авто Gepostet von Центр журналістських розслідувань am Donnerstag, 4. Juni 2020

Ранее мы рассказывали о том, что в ГП «Система электронных торгов арестованным имуществом» сообщили о бесплатной раздаче «евроблях».

Отмечается, что конфискованные в связи с попыткой провезти на них контрабанду и выставленные на продажу на электронных торгах ТС – не распроданные за три сессии – поступают в распоряжение комиссии, которая принимает решение, в чье пользование безвозмездно их передать.

Отмечается, что получить евробляху смогут, в первую очередь, медицинские и социальные учреждения, военные части, а также учреждения пенитенциарной системы, детские дома семейного типа, благотворительные фонды и госорганы.

Напомним, отмена налогов в Украине, важное решение Рады: "Не будут платить те, кто..."

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