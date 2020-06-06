Владельцев автомобилей на европейской регистрации ждут нововведения, которые приятными не назовешь
Обладатели «евроблях» не будут получать штрафы за превышение скорости по месту жительства. Но это не значит, что отвечать за нарушение правил дорожного движения им не придется. Просто информация о штрафах будет передаваться в Государственную пограничную службу, передает «РБК Украина».
Это значит, что до тех пор, пока штраф не будет оплачен, человек за рулем «евробляхи» не сможет выехать за пределы Украины.
Как известно, в начале июня под зданием Кабинета министров собрались несколько сотен собственников транспортных средств с иностранной регистрацией на очередной протест. Они требовали у правительства ускорить рассмотрение законопроекта о растаможивании автомобилей с еврономерами. Сейчас он находится на Министерстве финансов Украины.
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Ранее мы рассказывали о том, что в ГП «Система электронных торгов арестованным имуществом» сообщили о бесплатной раздаче «евроблях».
Отмечается, что конфискованные в связи с попыткой провезти на них контрабанду и выставленные на продажу на электронных торгах ТС – не распроданные за три сессии – поступают в распоряжение комиссии, которая принимает решение, в чье пользование безвозмездно их передать.
Отмечается, что получить евробляху смогут, в первую очередь, медицинские и социальные учреждения, военные части, а также учреждения пенитенциарной системы, детские дома семейного типа, благотворительные фонды и госорганы.
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