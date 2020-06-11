В Украину в ближайшее время придет прохлада и дожди с грозами

Как сообщает Politeka.net, об этом на своей странице в Фейсбук рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что жара в Украине спадет уже после 14 июня. Тем не менее до этого в стране будут сохраняться высокие температуры.

Так, 12 июня температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +29…+35 градусов. Прохладнее всего будет в западных областях, где ожидается от +24 до +29 градусов.

Дожди с грозами возможны на западе, а также локально на юге страны, в Винницкой и Житомирской областях. Это принесет жителям этих регионов кратковременное ослабление жары до +25…+29 градусов. Также в борьбе с жарой немного поможет порывистый северо-восточный ветер.

В Киеве 12 июня будет жарко и сухо. Днем температура поднимется до +32…+34 градусов.

Уже 13 июня в Украину придет холодный атмосферный фронт с севера, который принесет с собой прохладу и дожди. Он изменит погоду в стране уже к 14 июня, когда средняя температура станет более комфортной.

«Погода ближайшая - непростая, с метаморфозами от жары к свежести, от высокого давления к низкому, от слепящего солнца до облачной грозы, от удушающего штиля до шквала», - предупредила украинцев синоптик.

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