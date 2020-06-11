Сотни украинских заробитчан застряли на границе с Польшей, образовав невероятно большую очередь
Детали происходящего рассказали в «ТСН».
Так, на КПП «Шегини» сотни украинцев стоят уже более 12-13 часов. Большинство этих людей - заробитчане, которые отправляются на сезонные работы в Польшу. Причиной образования очереди стали карантинные меры, в которых вынуждены работать пограничники.
«Вообще не спали всю ночь, ноги болят, кушать хочется. Знали, что очереди, но не настолько», - сказала жительница Волыни Любовь Ковальчук.
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Уточняется, что причиной образования проблем стала польская сторона. Миновав украинских пограничников, люди застряли на нейтральной территории, между Польшей и России. А там нет ни мест для отдыха, ни тем более каких-либо заведений. Лишь один туалет, к которому «вечная» очередь.
Дистанция здесь не соблюдается. Далеко не все из украинцев в масках.
«Стало очень плохо, потому что я два часа ждала туалет общий», - уточнила жительница Ивано-Франковска Любовь Хромишин.
Как сообщалось ранее, из-за огромного наплыва украинцев, желающих покинуть пределы страны, и карантинных правил образовалась огромная очередь на пункте пропуска "Шегини-Медика" во Львовской области.
По информации пресс-секретаря Бещадского отдела Пограничной службы РП Элжбеты Пикор, с 1 июня в "Шегини-Медика" границу на вход в Польшу ежедневно пересекают 1500 - 2000 человек.
Напомним, бунт разгорелся на украинской границе, люди переворачивают машины: детали и кадры конфликта.
Как сообщала Politeka, украинцам рассказали, как будет работать безвиз после открытия границ: "есть ограничения, но...".
Также Politeka писала, что Украина открывает границы, но есть и ограничения: «пересечь можно только…».