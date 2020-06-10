Из-за огромного наплыва украинцев, желающих покинуть пределы страны, и карантинных правил образовалась огромная очередь на пункте пропуска "Шегини-Медика" во Львовской области

По информации пресс-секретаря Бещадского отдела Пограничной службы РП Элжбеты Пикор, с 1 июня в "Шегини-Медика" границу на вход в Польшу ежедневно пересекают 1500 - 2000 человек, пишет "Укринформ".

Пикор рассказала, что 3 и 6 июня наблюдалось рекордное время ожидания на пересечение границы - до 12 часов. Она объяснила это необходимостью соблюдения санитарного режима, а также большим количество людей.

По ее словам, в специальный павильон, где измеряют температуру и проводят другие необходимые процедуры, пускают только по три человека.

Тем не менее, на просьбу соблюдать социальную дистанцию уставшие люди не обращают внимания, многие пренебрегают и маской. Кто-то сидит на своем чемодане или на траве, потому что никаких скамеек нет, а большинство стоит, передает "Радио Свобода".

В длинной очереди ждет бывший врач из Полтавщины, женщина впервые едет в Польшу работать в сфере медицины. Украинка обвинила власть в том, что вынуждена покидать родину да еще и с такими мучениями на границе.

"3826 гривен была моя зарплата в Украине, врач высшей категории, 25 лет стажа. Привет президенту. Еду не от хорошей жизни. Украина ничем не обеспечивает. Люди выброшены за борт жизни. Только со стороны власти были одни обещания. Если бы была работа в Украине, люди бы не ехали по за границах и не бросали бы семьи. У меня ребенку поступать и ему нужно дать образование. Все платное и за все надо платить. Развалили медицину, выбросили людей. Я не нужна Украине. Мне страшно в своей стране. Это разве не ужас?", - поделилась тревогами возмущенная заробитчанка.

Отметим, с 1 по 8 июня пеший пункт пропуска "Шегини-Медика" во Львовской области в направлении Польши пересекли 13 683 человека. Это на 46,5% больше, чем в направлении Украины.



Напомним, внутренние авиаперелеты в Украине стартовали 5 июня. Запуск международного авиасообщения запланирован на 15 июня, но все зависит от стран, которые будут принимать украинцев.

Напомним, бунт разгорелся на украинской границе, люди переворачивают машины: детали и кадры конфликта.

Как сообщала Politeka, украинцам рассказали, как будет работать безвиз после открытия границ: "есть ограничения, но...".

Также Politeka писала, что Украина открывает границы, но есть и ограничения: «пересечь можно только…».