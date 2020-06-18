«Из 95-го уже все закончились, теперь рыги»

Под Верховной Радой митингуют против назначения министром образования и науки бывшего "регионала", ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета

Участники акции протеста требуют от парламентариев не голосовать за кандидатуру на должность главы министерства образования Сергея Шкарлета, которую вчера премьер Денис Шмыгаль внес в повестку дня Верховой Рады.

Митингующие держат плакаты: «Не утоляет кадровый голод фаст-фудом», «Сегодня мы потеряем образование, завтра потеряем государство».

Отмечается, что Шкарлет баллотировался в депутаты Черниговского областного совета от Партии регионов.

Также признавался в интервью, что на президентских выборах поддерживал Виктора Януковича.

"Политические ориентиры я выбрал еще в 2004 году. На президентских выборах поддерживал Виктора Януковича. Я полностью разделяю взгляды и принципы "Партии регионов", - говорил Шкарлет в 2010 году.

В 2015 году он баллотировался в Черниговский областной совет 7-го созыва от Блока Петра Порошенко (БПП).

Кроме того, вчера экс-министр образования Анна Новосад написала пост возмущения о том, что Шкарлет за 60 тысяч долларов университетских денег приобрел автомобиль для личного пользования.

15 июня фракция "Слуга народа" на заседании провела собеседование с кандидатом на должность министра образования и науки.

"Кому-то понравился, кому-то нет. Держался лучше, чем на комитете", - отметил один из нардепов от "Слуги народа".

Сейчас потенциальный министр образования занимает должность ректора Черниговского национального технологического университета. В его портфолио 120 опубликованных научных работ.

Активно обсуждают такую кандидатуру и в Интернете.

«Да верните вы Азарова и Януковича, та не парьтесь», «Шкарлет - это тот же Табачник! Украина не выдержит еще одного...», «Грустно это все», «Пипец нашему образованию и его реформе», «Из 95-го уже все закончились, теперь рыги», «Неужели у нас нет новых людей? Никогда не поверю, что в Украине не найдется толкового министра МВД, культуры, образования, туризма!», «Встречайте», «Эти новые лица давно забытые старые. Скоро Азарова премьером сделают», - пишут в Сети.

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