Жители оккупированного Донбасса неожиданно обратились к главе Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову и и уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой

Некий "Комитет освобождения Донбасса" просит вмешаться в ситуацию с закрытием на оккупированной части Луганской области нерентабельных шахт, передает "ОстроВ".

"Комитет" называет себя оппозиционной силой, однако оккупированную часть области однозначно называет "Луганской народной республикой".

В обращении к Ю.Разумкову и Л.Денисовой содержится просьба "вмешаться в ситуацию, сложившуюся в "Луганской народной республике" (в оригинале без кавычек, – ред.) в связи с игнорированием и нарушением прав трудящихся шахт "Никонор-Новая", "Комсомольская", "Партизанская", "Молодогвардейская".

Шахты закрывают как нерентабельные, горняки в результате остаются без работы и с долгами по зарплате. В результате они выходят на митинги. Карательные оккупационные органы, в свою очередь, арестовывает активистов.

Жители оккупированных территорий жалуются, что «власти» ничего не делают для решения ситуации, а репрессии и террор против несогласных только усиливается.

"В ряде городов отсутствует мобильная связь, блокируются социальные сети. "МГБ ДНР" продолжает задерживать шахтеров шахты "Комсомольская" для допросов (там состоялась крайняя забастовка. – ред.), о судьбе пятерых из них пока ничего не известно.

В этой ситуации, говорится в обращении "Комитета", "у шахтеров остается надежда только на давление со стороны международного сообщества на власти "ЛНР" (никем в мире не признанные. – Ред.).

"Просим Вас поднять вопрос по осуждению действий властей "ЛНР" на уровне международных организаций с целью прекращения репрессий и актов запугивания горняков и членов их семей, ставших стандартной практикой для правоохранительных органов", - взывает к украинской власти "оппозиционная сила".

О "Комитете освобождения Донбасса" ничего достоверно не известно. Однако "МГБ ЛНР" признало существование ряда "оппозиционных" структур, поддерживающих шахтерские забастовки. Оккупанты назвали их экстремистскими и связанными с "иностранными спецслужбами".

В сети активно комментируют неожиданное обращение жителей ОРДЛО.

«Пусть сбрасывают власть и присоединяются к нам. Иначе пусть сосут лапу», «Выход из этой ситуации для них есть, Освобождать с оружием в руках свои дома, предприятия и т.д., тем самым доказать, что поняли свою ошибку и исправили ее», «"ЛНР" и "ДНР" не существует, это типа "Протекторат Богемии и Моравии" (на месте Чехии) или Генерал губернаторство ( на месте Польши) у фашистской Германии. Так что изначально Украину ловят на понт признания. Нет уж. Как "шахтеры и комбайнеры" откопав вооружений больше чем у ФРГ и Польши вместе взятых в забоях, пусть тем же макаром перебьют оккупантов и их пособников, сдадут все оружие и боеприпасы, и предстанут перед судом Украины и ее народа», «походу, они поняли кто кого кормил. Млять, организовывайте шахтерские отряды, равно как и митинги с плакатами и кричалками типа: "Зе, введи войска"», - пишут в сети.

Напомним, что в сети показали, как "зазеленел" Донецк без Украины, хуже, чем в Чернобыле: "Сами этого хотели, теперь имеют"

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