Украинка напрямую обратилась к президенту Владимиру Зеленскому

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Фейсбук Виктория Евграфова опубликовала пост, в котором мощно обратилась к президенту Украины.

"Обращаюсь к Вам, от имени всех обеспокоенных и возмущенных тем состоянием, что сейчас происходит! Где, обещанный Вами, наш Слуга Народа? Который в сериале делал все для людей. А в реальной жизни Вы нас просто добиваете…

За что нам дальше платить придется? За дороги, по которым ходим? За воду в колодце? Может за воздух, которым дышим?", - возмущена украинка.

Кроме того, Евграфова отметила, что вместо того, чтобы возвращать украицев на родину - президент наоборот их "выталкивает за границу".

"А Вы, Господин Президент, вместо того, чтобы возвращать людей назад в Украину, наоборот, их только выталкиваете за границу! Вместо того, чтобы поднять популяцию, наоборот, делаете все, чтобы женщины не рожали детей, потому что финансы не позволяют.

А мы так надеялись, что жизнь образуется, а становится все только хуже и труднее выживать…", - резюмировала Виктория Евграфова в Фейсбуке.

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В этот раз на своей личной странице в Instagram он обвинил Зеленского в том, что тот якобы обещал сделать русский язык вторым государственным, но не сдержал свое слово.

«Для американцев русские, украинцы и белорусы — один народ. И правильно почему это не хочет понять господин Зеленский? Как вы думаете почему? Эх, Зеленский, толку с вашего управления не будет! Ведь обещал сделать русский язык государственным. Соврал», — довольно фамильярно отметил актер и добавил, что в Швейцарии четыре официально утвержденных языка.

Напомним, что Зеленский встал на защиту языков меньшинств в Украине.

Как сообщала Politeka, Фарион сделала резкий выпад в сторону "недостойного" Зеленского.

Также Politeka писала, что офис Зеленского запугал украинцев новыми жесткими мерами по карантину и штрафами.