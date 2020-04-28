Российский певец Александр Маршал, который регулярно наведывается с концертами в «ЛДНР», похвастался «достижениями» РФ

Так, он похвастался военной мощью России и посоветовал «не шутить» с РФ. Об этом он заявил в интервью изданию Собеседник.

Артист подчеркнул, что о возможностях российской армии знает не понаслышке, поэтому советует придерживаться дипломатии.

«Я являюсь членом Общественного совета Министерства обороны России, знаю о нашем вооружении, о людях, которые сейчас служат в армии. Я никому не советую с нами шутить. Получат по морде, сто пудов. Поэтому дипломатия — это очень важно», — отметил Маршал.

Также артист убежден, что в военные конфликты Россию втягивают, ведь она ни на кого не нападает, а сама страдает от нападок и вынуждена защищаться. Он отметил, что лишь на Россию нападают, а она якобы ни с кем не ведет военного конфликта.

«Россия — страна, которая постоянно находится в военных конфликтах не потому, что она нападает, а потому что на нее нападают. Наполеон, Гитлер… Мы долго запрягаем, но уж если запряжем…» — считает он.

Певец винит в разжигании конфликтов «дяденек из-за океана», которые якобы способствуют мировой вражде. По его мнению, Россия вообще ни в чем не виновата, а ее пытаются все подставить и очернить.

«Все же понимают, что будет завтра, если разругаться в хлам друг с другом. А рулят дяденьки за океаном. Чуть что, сразу прилетают на совещания», — пояснил он.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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