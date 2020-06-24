В зоне ООС погиб украинский военный из города Шпола Черкасской области

Трагедия случилась в понедельник, 22 июня. Об этом сообщают на странице Шполянского городского совета объединенной территориальной общины в Facebook.

Александр Вадимович Маньковский 1968 года рождения пять лет защищал Родину на Донбассе.

"Пять лет своей жизни он отдал защите родного государства, достойно исполняя свой служебный долг. Шполянская городская объединенная территориальная община глубоко скорбит по потере верного воина, настоящего патриота Украины и приспускает государственные флаги на всех учреждениях и учреждениях. Вечная память и Царство Небесное Александру ... Мы не забываем своих героев ...", - написали в сети.

Александра Маньковского вспоминают, как доброго и отзывчивого человека.

«Царство Небесное, мой сосед, знала Сашу как грамотного, скромного, читающего человека, никто в Шполе не мог решить любую математическую задачу университетского уровня, все до Саши приезжали, в основном работу оценивали, как помощь, никогда не брали достойную оплату, ни мама мая покойная, ни Саша. Пусть легко покоится, земля будет пухом», - пишут в сети.

Украинцы в соцсети выражают соболезнования по поводу смерти защитника: «Вечная светлая память Герою. Искренние соболезнования семье», «Царство небесное», «Вечная память Герою! Соболезнования семье», «Искренние соболезнования родным, а Герою царство небесное и вечный покой», «Вечная память, соболезнования родным, царство небесное тебе друг», «Вечная память. Очень светлый был человек», «Вечная память! Герои не умирают».

Напомним, бойцы ВСУ метким ударом отомстили врагу на Донбассе, видео.

Как сообщала Politeka, "Вечная память герою!": Украина потеряла 38-летнего защитника, трагические детали с передовой.

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