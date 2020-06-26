Девушка боится того, что ее ждет, когда ее мучители окажутся на свободе

Жертва пыток и изнасилования в полицейском участке в Кагарлыке рассказала, как получила угрозы от «служителей закона»

В интервью «Украинской правде» 26-летняя Неля Погребицкая призналась, что один из полицейских, который издевался над ней в участке, угрожал ей и ее семье. Девушка переживает, что он может выйти на свободу и всерьез навредить ей.

«Я думаю, что выйдет этот Николай или Сергей (имена полицейских — ред.), приедет и убьет — меня или мою семью. Он говорил, выйду — тебя и твою семью уничтожу», - рассказала Неля.

По ее словам, полицейский грозился убить ее и ее родных, если она кому-то расскажет о том, что с ней сделали. Девушка утверждает, что угрозы не прекращались на протяжении всего допроса.

За свою жизнь переживает не только сама потерпевшая, но и ее мать. По словам Нели, недавно женщина рассказала ей о парне, который также стал жертвой пыток в полиции, но боится рассказывать об этом или писать заявление.

«Рассказывал тоже, что в подвале его держали за то, что на базе, где работал, якобы украл бензин», - рассказала Неля.

Напомним, ранее Украину потряс случай со зверскими издевательствами над девушкой-свидетелем в полиции Кагарлыка. Неля рассказала, что ее заперли в служебном кабинете, а затем избили и несколько раз изнасиловали полицейские. 25 мая сотрудники ГБР задержали двух подозреваемых по этому делу.

Напомним, жертва копов в Кагарлыке прервала молчание, чтобы рассказать правду: "Завели меня на второй этаж и там...".

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