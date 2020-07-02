За месяц работы автоматической фиксации нарушений ПДД количество фактов уменьшилось более чем в 4 раза

Итоги за июнь подвел у себя на Фейсбук-страничке замглавы МВД Антон Геращенко, передает Politeka.net.

По его словам, по сравнению с первым днем работы системы количество случаев сократилось с 57 880 до 13 325.

"Водители становятся более дисциплинированными не только в местах, где установлены видеокамеры, но и в целом на всех дорогах Украины", - заявил чиновник.

Так, за месяц работы системы вынесено 398 410 постановлений про админправонарушения. Из них уже оплачено 219 040 штрафов за превышение скорости.

Ранее мы сообщали, украинцы возмущаются, что в системе творится хаос, и "письма счастья" продолжают приходить, даже если штраф уже уплачен.

"куда обращаться тем, кто оплатил штраф и даже лично предоставил квитанцию в полицию, но письма счастья продолжают приходить и на сайте МВД оплата не отмечена? В Полиции разводят руками и говорят, что в системе полный хаос", - пишут в комментариях под постом Геращенко.

В то же время, многие хвалят инициативу: "Штрафи - провірений та дієвий важіль виховання, змушує людину думати!"

Напомним, 2 июня камера видеофиксации обнаружила нарушителя-рекордсмена, о чем Геращенко сообщил в соцсети.

Водитель промчался со скоростью 210 км/ч по трассе Киев - Харьков. Он должен был уплатить 510 гривен штрафа.

Напомним, нарушителям ПДД приготовили сюрприз на дорогах.

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