За месяц работы автоматической фиксации нарушений ПДД количество фактов уменьшилось более чем в 4 раза
Итоги за июнь подвел у себя на Фейсбук-страничке замглавы МВД Антон Геращенко, передает Politeka.net.
По его словам, по сравнению с первым днем работы системы количество случаев сократилось с 57 880 до 13 325.
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Ранее мы сообщали, украинцы возмущаются, что в системе творится хаос, и "письма счастья" продолжают приходить, даже если штраф уже уплачен.
"куда обращаться тем, кто оплатил штраф и даже лично предоставил квитанцию в полицию, но письма счастья продолжают приходить и на сайте МВД оплата не отмечена? В Полиции разводят руками и говорят, что в системе полный хаос", - пишут в комментариях под постом Геращенко.
В то же время, многие хвалят инициативу: "Штрафи - провірений та дієвий важіль виховання, змушує людину думати!"
Напомним, 2 июня камера видеофиксации обнаружила нарушителя-рекордсмена, о чем Геращенко сообщил в соцсети.
Водитель промчался со скоростью 210 км/ч по трассе Киев - Харьков. Он должен был уплатить 510 гривен штрафа.
Напомним, нарушителям ПДД приготовили сюрприз на дорогах.
Также Politeka писала, что новые штрафы обрушатся на украинцев с 1 июня, заявление МВД: кого и сколько заставят заплатить