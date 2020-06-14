На украинской границе образовались громадные очереди из-за заробитчан, которые хотят попасть в Польшу

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, передает Politeka.

«Ежедневно наблюдаем увеличение количества граждан, которые выбирают этот переход для пересечения границы с Республикой Польша. За сутки через пункт пропуска «Шегини» на вход и на выход следует от 3 до 3,5 тысяч человек. Стоит отметить, что в течение последних дней число путников, следующих за границей, растет», - говорится в сообщении.

Также в Госпогранслужбе уточнили, что причиной образования очереди стала польская сторона.

«… после прохождения всех видов контроля на украинской стороне, гражданам приходится по несколько часов ждать, чтобы попасть на территорию Республики Польша. Возникает значительное накопление лиц перед польским пунктом пропуска. В очередной раз подчеркиваем, что польской стороной, в связи с карантинными мероприятиями, проводятся дополнительные контрольные процедуры в отношении граждан, прибывающих из-за границы», - подчеркивается в тексте сообщения.

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