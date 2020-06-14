На украинской границе образовались громадные очереди из-за заробитчан, которые хотят попасть в Польшу
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, передает Politeka.
«Ежедневно наблюдаем увеличение количества граждан, которые выбирают этот переход для пересечения границы с Республикой Польша. За сутки через пункт пропуска «Шегини» на вход и на выход следует от 3 до 3,5 тысяч человек. Стоит отметить, что в течение последних дней число путников, следующих за границей, растет», - говорится в сообщении.
Также в Госпогранслужбе уточнили, что причиной образования очереди стала польская сторона.
Как выглядели Лобода, Лорак, Бузова, Гагарина в начале своих карьер: топ фото "из прошлого"
Брежнева на столе устроила жаркие танцы без белья перед Монатиком: "Полный провал, отвернитесь"
Выдавать пенсии украинцам хотят новым способом, понравится не всем: что изменится
"Двукратное повышение": украинцам раздадут новые деньги, кто и на сколько "разбогатеет" с 1 июля
«… после прохождения всех видов контроля на украинской стороне, гражданам приходится по несколько часов ждать, чтобы попасть на территорию Республики Польша. Возникает значительное накопление лиц перед польским пунктом пропуска. В очередной раз подчеркиваем, что польской стороной, в связи с карантинными мероприятиями, проводятся дополнительные контрольные процедуры в отношении граждан, прибывающих из-за границы», - подчеркивается в тексте сообщения.
Напомним, "Сами виноваты": в Минздраве ошеломили украинцев заявлением, второй карантин не за горами
Также Politeka писала, что премьер Шмыгаль сообщил печальную новость для родителей: "В этом году могут не открыться..."