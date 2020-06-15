В Министерстве иностранных дел обратились к украинцам с важным заявлением в связи с открытием границ и снятием запрета на выезд за границу для отдыха

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью «Укринформ».

Отмечается, что МИД не советует украинцам покидать пределы страны, но уточняет, что запрещать отдых за границей не будет

"МИД никак не будет стоять на пути украинских граждан, которые хотят уехать. Но все, что в моих силах, – это напомнить им, что сейчас любое путешествие – это подвергание себя опасности. Поэтому путешествуйте, если хотите, но всегда помните, что мир до сих пор опасен!", - подчеркнул министр.

Отметим, украинцы бурно отреагировали на заявление.

«Благодетели наши! Туризм убили, а теперь мешать не будут», «Отдыхать готовятся. Исчезнут вскоре с горизонта, где-то на пляже в теплом океане», «Может МИД и не мешает, но на границах большие проблемы, если не пограничники, так полиция мешает по-человечески проехать. На всех пропускных пунктах возникают проблемы», - пишут в сети.

Как известно, в понедельник, 15 июня, Украина открыла все пункты пропуска в аэропортах и возобновила международные рейсы после карантина.

Украинцы уже могут летать в такие государства:

Албания и США — без ограничений на границе;

Великобритания — с соблюдением 14-дневного карантина по прибытию;

Турция — без ограничений на границе, но с тестированием в аэропорту после прилета.

С 27 июня к списку стран прибавится Тунис (по прибытию нужно будет сделать тест).

С 1 июля будет рассмотрена возможность открытия границ (в случае улучшения эпидемической ситуации в Украине) с Кипром, Черногорией, Грузией, Грецией.

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