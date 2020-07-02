Украинцам напомнили, что карантин в стране продолжается, и соблюдение масочного режима в том числе

Глава Минздрава Максим Степанов заявил об ужесточении наказания за неношение масок. Министр озвучил новые суммы в ходе своего брифинга 2 июля, передает Politeka.net. В частности, штрафы вырастут до 5 тысяч гривен.

Так, за отсутствие защитной маски в общественных местах граждан будут наказывать штрафом в размере 170-255 гривен, а владельцев заведений - 3400-5100 гривен.

Степанов отметил, что законопроект с соответствующими цифрами вскоре передадут в Верховную Раду.

"Все эти действия делаются ради здоровья и жизни наших граждан", - резюмировал он.

Напомним, 2 июля президент Владимир Зеленский предупредил украинцев о второй волне заболеваемости китайским вирусом во время традиционного селекторного совещания.

Отмечается, что показатель заболеваемости на сегодня составляет 58 человек на 100 000 населения. Однако задействования аппаратов ИВЛ достаточно низкое - всего 6,5%.

По состоянию на 2 июля в Украине подтвердили 45 887 случаев инфицирования при 1185 летальных исходах и 20 053 случаях выздоровления. За последние сутки зафиксировано 889 новых случаев.

При этом, как заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль, ограничения будут усилены, в том случае, если больных китайским вирусом будет больше 60 на 100 тысяч граждан. Таким образом, Украина очутилась в шаге от ужесточения карантина.

Шмыгаль уточнил, что решение об ограничения будут приниматься властями на местах.

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