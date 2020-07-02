Украинцам напомнили, что карантин в стране продолжается, и соблюдение масочного режима в том числе

Глава Минздрава Максим Степанов заявил об ужесточении наказания за неношение масок. Министр озвучил новые суммы в ходе своего брифинга 2 июля, передает Politeka.net. В частности, штрафы вырастут до 5 тысяч гривен.

Так, за отсутствие защитной маски в общественных местах граждан будут наказывать штрафом в размере 170-255 гривен, а владельцев заведений - 3400-5100 гривен.

карантин, коронавирус

Степанов отметил, что законопроект с соответствующими цифрами вскоре передадут в Верховную Раду.

Популярные статьи сейчас

Влюбленная Могилевская впервые показала себя после смены внешности: "Девчушка лет 20"

Озверевшая Волочкова показала свое истинное лицо: "Вы чмо последнее, а я живу в доме роскошном"

Юный сын Пугачевой и Галкина ошеломил внешностью: "Растет полной копией..."

"Штраф до 18 тысяч гривен": украинцев ждет наказание за домашних животных, в Раде уже предупредили
Показать еще

"Все эти действия делаются ради здоровья и жизни наших граждан", - резюмировал он.

Напомним, 2 июля президент Владимир Зеленский предупредил украинцев о второй волне заболеваемости китайским вирусом во время традиционного селекторного совещания.

Владимир Зеленский, маска

Отмечается, что показатель заболеваемости на сегодня составляет 58 человек на 100 000 населения. Однако задействования аппаратов ИВЛ достаточно низкое - всего 6,5%. 

По состоянию на 2 июля в Украине подтвердили 45 887 случаев инфицирования при 1185 летальных исходах и 20 053 случаях выздоровления. За последние сутки зафиксировано 889 новых случаев.

При этом, как заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль, ограничения будут усилены, в том случае, если больных китайским вирусом будет больше 60 на 100 тысяч граждан. Таким образом, Украина очутилась в шаге от ужесточения карантина.

Шмыгаль уточнил, что решение об ограничения будут приниматься властями на местах.

Напомним, вирус вышел из-под контроля, у Зеленского провели срочное совещание: "Если сейчас не начать..."

Как сообщала Politeka, вирус стал в 10 раз опаснее: срочное заявление Зеленского, «Украина готовится к…»