Число заболевших китайским вирусом в Украине стремительно растет, грядет вторая волна эпидемии

Об этом говорилось на традиционном селекторном совещании под председательством Владимира Зеленского.

Отмечается, что показатель заболеваемости в Украине вырос и сейчас составляет 58 человек на 100 000 населения. Однако задействования аппаратов ИВЛ достаточно низкое - всего 6,5%.

По состоянию на 2 июля в Украине подтвердили 45 887 случаев инфицирования при 1185 летальных исходах и 20 053 случаях выздоровления. За последние сутки зафиксировано 889 новых случаев.

Зеленский положительно оценил уровень ухода за больными и защиты медиков.

«У нас довольно неплохой уход за больными. Ведь и уровень задействования ИВЛов, и уровень смертности довольно низкий. Мы также стали лучше защищать медицинских работников. Если в середине апреля среди заболевших медики составили пятую часть, то сейчас их 9,5%. Любой больной должен получить всю необходимую помощь, но медиков надо защищать больше, ведь они - на передовой», - сказал Владимир Зеленский.

При этом правительство Украины готовится ко второй волне эпидемии.

Полиция усиленно контролирует выполнение карантинных норм. За последние сутки вручила 484 протоколы общественным заведениям, таким как рестораны, ночные клубы и другие, где зафиксировано нарушение карантина.

Стоит отметить, что в последнее время вирус стает опаснее. Последние данные исследований показали, что нынешняя волна эпидемии является ее мутировавшим вариантом, который намного опаснее, чем изначальный. Специалисты из Исследовательского института Скриппса во Флориде выяснили, что мутация под названием D614G дает вирусу большее количество остроконечных белков, используемых им для проникновения в клетки человека, а также делает эти белки более стабильными, облегчая тем самым процесс попадания вируса в клетки. Таким образом, вирус стал примерно в 10 раз более заразным, чем в самом начале пандемии. Именно этот мутировавший штамм стал доминирующим в Великобритании, США, Канаде и Италии.

Напомним, вирус вышел из-под контроля, у Зеленского провели срочное совещание: "Если сейчас не начать..."

Как сообщала Politeka, карантин официально усилили: детали всех ограничений.

Также Politeka писала, что заросший Зеленский вырвался из самоизоляции и пригрозил украинцам: "Плохо будет всем".