Украинцев предупредили об изменениях течения эпидемии китайского вируса

Об этом говорится в сообщении НАН Украины, где также названы регионы, жители которых рискуют больше остальных.

Так, по сравнению с предыдущей неделей, когда ежесуточно фиксировали количество заболевших коронавирусом в пределах тысячи и более человек, к 3 июля эпидемия коронавируса в Украине несколько замедлилась.

Рабочая группа Национальной академии наук по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией, прогнозирует, что в ближайшее время количество заболевших составит 1143 человек (на прошлой неделе эта цифра составляла 1170). Количество смертей будет в пределах 14−18 случаев в сутки (на прошлой неделе этот показатель составлял 20−24).

Отмечается, что больше всего больных будут фиксировать во Львовской, Закарпатской, Ровенской, Одесской областях и в Киеве.

Однако ученые предупреждают, что расслабляться рано жителям всей страны. Согласно прогнозу, при сохранении текущей тенденции уже в конце июля суточное количество новых инфекций может превысить 2 тысячи.

«Статистика по Украине демонстрирует устойчивую тенденцию к увеличению количества новых инфицированных в день, но при этом темпы развития эпидемии снизились по сравнению с предыдущей неделей. Львовщина и Закарпатье показали значительно лучшую динамику, чем ожидалось, но они все равно в лидерах по темпам распространения инфекции. Причина — увеличение контактов населения», — цитирует ученого «Обозреватель».

Также отмечается, что среди новых инфицированных существенно возросла вероятность легкого течения болезни.

Отметим, за минувшие сутки, 2 июля, вирус в Украине обнаружили у 876 человек, зафиксировано 27 летальных случаев, 505 пациентов выздоровели.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 46 763 человек, из них 20 558 выздоровели, летальных исходов — 1212.

Тем временем, в ВОЗ отмечают, что хотя многие страны достигли прогресса в борьбе с китайским вирусом, но на глобальном уровне распространение пандемии в действительности ускоряется.

«Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим жить своей жизнью. Но суровая реальность состоит в том, что это даже близко не конец», — заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

2 июля в мире зарегистрировали более 208 тысяч новых случаев заболевания китайским вирусом.

За время пандемии в мире зарегистрировали 10 миллионов 982 тысячи случаев заражения, из которых летальных – почти 524 тысяч. Сейчас вылечились 6 миллионов 139 тысяч человек.

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