Известная украинская телеведущая Алла Мазур, которая недавно боролась с раком, выступила против возвращения детей в школы

Как сообщает Politeka.net, она объяснила свою позицию на своей странице в Instagram.

Алла Мазур опубликовала фото, на котором позирует вместе с сыном Артемом во дворе школы. На заднем плане можно заметить других учеников, родителей и учителей на "линейке". Журналистка отметила, что снимок был сделан задолго до карантина.

Алла Мазур не хочет подписывать петицию против дистанционного обучения только для того, чтобы ее сын пошел в обычную школу с 20 сентября. Она опасается, что с началом второй волны эпидемии дети будут болеть и погибать от китайского вируса.

"Если осенью нас накроет вторая волна ковида - я сама не пущу сына в школу. И сама предложу учить его дистанционно. Потому что привыкла играть его жизнью, да и своим, как в русскую рулетку: пронесет - не пронесет", - подчеркнула телеведущая.

Журналистка добавила, что у нее есть предложения к Министерству образования, которые помогут улучшить дистанционное обучение.

Ранее мы писали, что Мазур рассказала об успехах в борьбе с раком и возвращении на работу. По словам журналистки, она сейчас восстанавливается и возвращается к полноценной работе.

Напомним, Алла Мазур выиграла бой с онкологией и поделилась опытом.

Как сообщала Politeka, больная раком Алла Мазур срочно обратилась к украинцам: "Хочу попросить вас о...".

Также Politeka писала, что больная раком Алла Мазур выдала украинцам откровенный секрет.