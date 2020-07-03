Известная украинская телеведущая Алла Мазур, которая недавно боролась с раком, выступила против возвращения детей в школы
Как сообщает Politeka.net, она объяснила свою позицию на своей странице в Instagram.
Алла Мазур опубликовала фото, на котором позирует вместе с сыном Артемом во дворе школы. На заднем плане можно заметить других учеников, родителей и учителей на "линейке". Журналистка отметила, что снимок был сделан задолго до карантина.
Алла Мазур не хочет подписывать петицию против дистанционного обучения только для того, чтобы ее сын пошел в обычную школу с 20 сентября. Она опасается, что с началом второй волны эпидемии дети будут болеть и погибать от китайского вируса.
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"Если осенью нас накроет вторая волна ковида - я сама не пущу сына в школу. И сама предложу учить его дистанционно. Потому что привыкла играть его жизнью, да и своим, как в русскую рулетку: пронесет - не пронесет", - подчеркнула телеведущая.
Журналистка добавила, что у нее есть предложения к Министерству образования, которые помогут улучшить дистанционное обучение.
Ранее мы писали, что Мазур рассказала об успехах в борьбе с раком и возвращении на работу. По словам журналистки, она сейчас восстанавливается и возвращается к полноценной работе.
Напомним, Алла Мазур выиграла бой с онкологией и поделилась опытом.
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Также Politeka писала, что больная раком Алла Мазур выдала украинцам откровенный секрет.