Июнь в Укрине отличился существенными перепадами температур и мощными ливнями. Причина таких резких перепадов - географическое расположение
Об этом сообщает Politeka с ссылкой на OBOZREVATEL.
Изменения климата сильно повлияли на количество и интенсивность осадков, которые в будущем будут только усиливаться.
В течение последних десятилетий в Украине наблюдается увеличение количества осадков, это связано с интенсивностью конвекции. К этому приводит повышение температуры в умеренных широтах.
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"Это способствует обрзованию мощных туч с большим количеством осадков. Так, возрастает скорость потоков воздуха, поэтому образуются шквалы. Как результат, чаще выпадает град больших размеров, с грейкий орех", – говорит заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.
Так, среднее повышение температуры в Украине происходит быстрее, чем в Европе, а климатические изменения в последние годы у нас мощнее. Поэтому появление и интенсивность гроз, ливней, шквалов и смерчей увеличивается.
Интенсивность осадков не убавится и будет распространятся по всей територии Украины и дальше, так как там выпадает больше всего осадков по стране.
По прогнозам Укргидрометцентра на июль, в Украине месячное количество осадков ожидается 36-95 мм, в Карпатском регионе 104-165 мм. Цифры вполне вписываются в рамки средних многолетних значений.
Но июль будет достаточно дождливым, особенно вторая половина месяца. Больше всего осадков ожидается в западных и северных областях. На востоке и юге Украины будет в основном сухо и очень жарко. В отдельные дни температура воздуха повысится до +36 градусов.
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