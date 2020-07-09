Климат меняется и повлияет на погоду в Украине

Июнь в Укрине отличился существенными перепадами температур и мощными ливнями. Причина таких резких перепадов - географическое расположение

Об этом сообщает Politeka с ссылкой на OBOZREVATEL.

Изменения климата сильно повлияли на количество и интенсивность осадков, которые в будущем будут только усиливаться.

В течение последних десятилетий в Украине наблюдается увеличение количества осадков, это связано с интенсивностью конвекции. К этому приводит повышение температуры в умеренных широтах.

"Это способствует обрзованию мощных туч с большим количеством осадков. Так, возрастает скорость потоков воздуха, поэтому образуются шквалы. Как результат, чаще выпадает град больших размеров, с грейкий орех", – говорит заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Так, среднее повышение температуры в Украине происходит быстрее, чем в Европе, а климатические изменения в последние годы у нас мощнее. Поэтому появление и интенсивность гроз, ливней, шквалов и смерчей увеличивается.