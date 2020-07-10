В нынешних реалиях в самопровозглашенной "ЛНР" за определенные книги можно угодить в тюрьму

Это уголовная статья за "измену родине", которая предусматривает до 15 лет лишения свободы, передает bbc.com. Любое украиноязычное издание может быть поводом для прокурорской проверки.

Никогда еще порядки не были столь строгими, как сейчас. Оказалось, что каждый может оказаться враждебным шпионом, даже не подозревая этого. Поэтому украинские книги стали исчезать с полок школьных библиотек. У многих не подымалась рука их выкинуть - люди стали выносить их и прятать.

Так, несколько лет назад так называемое "министерство государственной безопасности" накинулось на украинский канадский центр, который мирно работал с середины девяностых и по инерции продолжил свое существование в новых условиях.

Проверка показала, что буквально вся литература в центре - запрещена.

По местным порядкам, хранителю центра пришлось удивленно и испуганно оправдываться с телеэкранов за "инцидент", а сам центр решили передать муниципальной власти для более благих дел.

Если еще в 2014 - 2017 году можно было, не таясь, просить в библиотеках книги на украинском языке и украинских авторов, то сейчас произошел какой-то перелом. Такие книги не читают открыто, их обсуждают только на кухнях с избранными.

Интересно также то, что дети тайком продолжают изучать украинский язык. Ходят домой к преподавателям украинского, пишут с ними диктанты и читают.

Ранее мы сообщали, в последнее время в соцсетях все чаще появляются публикации, в которых люди не скрывают краха своих ожиданий и понимают, что России они не нужны. Жители «Л/ДНР» больше не ждут, что в их регионы придут процветание и благополучие, которое им обещали оккупанты.

Люди все активнее бегут из оккупированного Донбасса, потому что считают, что регион превратился в настоящее болото без перспектив и надежды.

«Очень много сейчас общаюсь с разными людьми из Луганска, так вот, даже те, кто еще в 2016-2017-м себя в грудь бил, и видел во всем только хорошее, всеми силами стараются уехать, что угодно - лишь бы не здесь... Это огромное беспросветное болото», – пишет пользователь Наталия Тропешко.

Напомним, сторонники "Л/ДНР" массово ринулись с оккупированного Донбасса: «Беспросветное болото»

Как сообщала Politeka, боевики "ЛНР" устроили разборки между собой, видео: все закончилось трагично

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