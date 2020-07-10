Сегодня, 10 июля, стало известно о настоящей трагедии на Донбассе, жизнь за родину отдал молодой боец и защитник

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на 30-й ОМБР в Facebook.

«Война за независимость продолжает забирать самых лучших. У нас снова потери… Вчера, 8 июля 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского навсегда потеряла бойца, надежного товарища, боевого побратима, преданного защитника Украины», — говорится в сообщении.

Как стало известно позже, причиной смерти украинского бойца стала пуля боевиков. Шило Олег Олегович был стрелком-помощником гранатометчика.

Уточняется, что родом боец был из Киева. В апреле ему исполнилось всего 29 лет. В период с 2009 по 2010-й служил на срочной службе в 138-й радиотехнической бригаде в Василькове, Киевская область.

Воевать в 30-ю бригаду пошел в декабре прошлого года. У воина остались родители и сестра.

Это была первая ротация воина в зону боевых действий. Командиры и побратимы утверждают, что воин добросовестно и ответственно относился к воинской службе и военным обязанностям.

Самого парня характеризуют как откровенного, Искреннего, веселого. Он хотел всему учиться, и многим интересовался.

Больше всего защитник Украины хотел, чтобы закончилась война. По его словам, она забирает жизни лучших сыновей Украины.

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