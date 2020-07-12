В условиях закрытия границ из-за пандемии китайского вируса большинство украинцев пересмотрели планы на летний отдых и рванули к морю, которое поближе

В связи с этим настоящий туристический аншлаг переживают не только Одесса и Бердянск, но и поселок Кирилловка, куда в прошлые года ехали за относительно бюджетным отдыхом украинцы, передает Politeka.net.

Однако 2020 год стал поистине «золотым» для этого курортного населенного пункта, а раз есть спрос, то и предложения здесь – на любой вкус.

Так, один из тех, кто приехал отдохнуть на Азовское море, показал украинцам, как выглядит элитное жилье для гостей по цене 100 долларов в сутки. Обзор базы отдыха «Причал» опубликовали на YouТube-канале «Дружная семья». Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз.

По словам героя видео, цены на отдых очень разные. Все зависит от сезона и от количества человек в номере.

«Диапазон цен – это где-то от 500 гривен и до 2600», – говорит он.

Мужчина с семьей отдыхает в двухэтажном ВИП-котедже, где цена – максимальная, то есть 2600 гривен в сутки. При этом в доме находятся пятеро взрослых и двое детей, поэтому выбрали оптимальный вариант.

В помещении есть душ, туалет и остальные удобства, а также отдельные комнаты.

Как видно на записи, на территории базы есть детские площадки, мангалы, стоянки для машин и стильный декор. Море – буквально в нескольких десятках метров. При этом, по словам автора, лежаки для постояльцев на пляже бесплатные.

Подытоживая свой обзор, мужчина подчеркнул, что в поселке есть базы на любой кошелек.

Ранее мы рассказывали о том, что депутат Харьковского горсовета Игорь черняк поделился впечатлениями от отдыха в Турции. По его словам, по общей стоимости отдохнуть с семьей на курорте в Анталии – дешевле, чем в Одессе и той же Кирилловке, а вот сервис и обслуживание – не в пользу Украины.

Напомним, опасные существа заполонили Азовское море.

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Также Politeka писала, что цены на популярном украинском курорте взвинтили до предела.