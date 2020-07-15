Журналист Айдер Муждабаев рассказал, как Россия стравливала украинцев с крымскими татарами

По его словам, на протяжении долгих лет Россия пыталась убедить Украину в том, что ее главным врагом в Крыму якобы являются крымские татары.

Об этом он рассказал 2019 года в интервью для программы Янины Соколовой "Рандеву" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он отметил, что страна-агрессор до оккупации полуострова даже проводила совместные учения с ВСУ, легендой которых был разгром террористических баз крымчаков в горах.

"Проблема украинской политики в Крыму была такая: любая прежняя власть считала все-таки русских братьями, а крымских татар врагами. Есть интервью военных – они учения проводили по ликвидации террористических баз крымских татар в горах Крыма совместно с Черноморским флотом Российской Федерации. Вот к чему готовились – не к аннексии с помощью этого флота и военных баз, а готовились уничтожать несуществующие базы невооруженных крымских татар в каких-то горах", – заявил он.

Муждабаев добавил ,что этому предшествовала массированная пропаганда о славянском единстве и якобы исключительной враждебности крымских татар.

"Пропаганда была такая: ну кто такой татарин? Это кривоногий чувак, который из Монголии на лошади прискакал, и первое его желание – зарезать славянина. Поэтому славяне, постсоветские ребята должны держаться вместе против этих "чурок". Такая пропаганда была всегда", – возмутился Муждабаев.

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