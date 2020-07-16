Погибший от вражеских пуль на Донбассе военный медик Николай Илин с позывным "Эстонец" успел дать интервью накануне трагедии

Илин ответил на вопрос журналиста телеканала "2+2" Дмитрия Мороза, правильный ли путь выбрала Украина и стоит ли "дружить" с Россией, передает "ТСН".

"Если мы посмотрим на историю, то чем заканчивались все попытки дружить с Россией? Украине нужно отстаивать свой голос. Украине нужно больше говорить об этом, развивать армию. Больше интегрировать стандарты НАТО. Готовить людей, которые уже придут на смену тем, которые были до этого, потому что армия никогда не стоит на месте. Она всегда должна развиваться. Если она не развивается, она отступает", - Илин дал напутствие украинцам, не зная, что это было его последнее заявление.

Медик назвал большой ошибкой урезание бюджета на армию в мирное время.

"По Эстонии я могу с гордостью сказать, что до конфликта с Украиной у нас никогда не урезался военный бюджет, в отличие от наших соседей, которые урезали его в мирное время и считали, что они сделали правильно. Но как только началась война России с Украиной, все поняли, что они сделали большую ошибку и начали возрождать свои армии и снова наращивать бюджеты, однако вместе с этим поняли, что потеряли много времени. Опять же, Украина показала, что можно воевать с Россией, эффективно воевать, и Россия так же поняла, что Украину не так легко заграбастать", - резюмировал боец.

Напомним, Николай Илин служил в 137-м отдельном батальоне морской пехоты. 13 июля он погиб под Зайцево, будучи в составе эвакуационной бригады. "Эстонец" вместе с побратимами прибыл на поле боя, дабы забрать тело убитого товарища, но оккупанты неожиданно открыли огонь. Отметим, согласно Женевской конвенции, обстреливать военного медика или брать его в заложники - военное преступление.

Друзья и знакомые погибшего до сих пор не могут оправиться от шока, выражая свои соболезнования в соцсети. По словам Натальи Мохонько, для Илина было "делом чести воевать против наглого российского агрессора".

Женщина добавила, что Николай проводил занятия по мерам безопасности и учил побратимов осмотрительности - в первую очередь, беречь свою жизнь, ведь тогда можно спасти и того, кто оступился.

Напомним, "Вся жизнь была впереди": молодой офицер ВСУ пожертвовал собой за Украину, что известно о Герое.

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