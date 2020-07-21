В оккупированном Луганске демонтировали барельеф Тараса Шевченко
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал Donetshanin.
Отмечается, что в центре оккупированного боевиками Луганска сбили барельеф Шевченко.
"Наверное, чтобы не мозолить глаз неподалеку от новенького бюста террориста и военного преступника Болотова", - говорится в сообщении.
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Как известно, в Луганске ко дню города планируют установить бюст умершему главарю "ЛНР" Валерия Болотову, а также новую скульптуру в парке им. Горького.
Сепаратисты хотят установить бюст на площади Героев Великой отечественной войны.
Следует отметить, что Валерий Болотов был активным участником захвата зданий в Луганске. Он был самопровозглашенным главарем так называемой ЛНР с мая 2014 года, а в августе Болотов объявил о своей отставке, объясняя такое решение якобы последствиями ранения. После этого Болотов выехал в Москву, где и умер в 2017 году. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ, однако жена Болотова подозревает, что его отравили в кафе "Красная машина".
Болотов был внесен в базу "Чистилище" на сайте "Миротворец", и на его странице также отмечается, что его ликвидировали спецслужбы РФ.
"Активный участник "русской весны". Лидер террористов в Луганской области. Был одним из активных участников захвата Луганского СБУ. Ликвидирован спецслужбами РФ 27.01.2017", - сообщает "Миротворец".
Напомним, военные из РФ неожиданно съехались в оккупированный Донецк: "Как улей перед вылетом".
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