Група військових з РФ приїхала в окупований Донецьк, щоб вивчити позиції ЗСУ в південному напрямку
Як повідомляє Politeka.net, про це пише Телеграм-канал "Вільнодумець" зі слів джерел.
Ще 10 липня в Донецьк прибули 20 чоловік з Москви, мета яких близько тижня ретельно приховували. Бойовики заявили, що вони приїхали вести переговори про економічний розвиток так званої "ДНР".
Очевидці звернули увагу, що в супроводі гостей з РФ понад 40 охоронців, а ще три групи бійців охороняють їх під час поїздок по "республіці".
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Як повідомили джерела, 13 липня група з восьми москвичів вирушила перевіряти Маріупольський напрямок і повідомили, що їх не буде кілька днів. Інші "гості" регулярно катаються в східному напрямку, а після повернення активно обговорюють отриману інформацію.
"Справжня мета приїхала команди - вивчення позицій ВСУ, їх укріпленість, глибина оборони, система зв'язку і взаємодії, наявність природних перешкод, дороги, тилове забезпечення та ін", - повідомляють автори, пов'язуючи приїзд військових з Москви з мобілізацією, яку президент Путін оголосив у Росії. - "Підрозділи Південного військового округу МО РФ, куди входять і 1-2 Армійські корпуси, розташовані в окупованій частині Донецької та Луганської області, кишать, як вулик перед вильотом".
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Він розродився новим «указом». Згідно якого, що проживають в «ДНР» громадяни будуть випускатися на підконтрольну владі України тільки після письмової заяви про відмову від повернення назад до закінчення пандемії COVID і поліпшення епідемічної ситуації.
Крім того, виїзд людей з «ДНР» може здійснюватися тільки через КПВВ «Оленівка». Україна не відкрила свій контрольний пункт в'їзду/виїзду в Новотроїцькому. Таким чином, дорожній коридор, через які бойовики «ДНР» в провокаційних цілях, нібито, готові випускати місцевих жителів, залишається заблокованим для проїзду.
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