Что нужно знать простым гражданам

Нацполиция решила усилить меры безопасности в Украине после захвата заложников в Луцке

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба МВД.

Известно, что меры безопасности были усилены сразу в девяти украинских регионах: Винницкой, Закарпатской, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

"Мероприятия осуществляются с целью своевременного реагирования на криминогенную ситуацию, недопущения дестабилизации оперативной обстановки, а также для выполнения задач по предупреждению террористических проявлений", - информирует пресс-служба силового ведомства.

В МВД также добавили, что новые меры после захвата заложников в Луцке предусматривают несение службы полицейскими нарядами в центральных частях облцентров и в общественных местах, где может находиться значительное количество людей, а также выставления мобильных постов на въездах и выездах из указанных населенных пунктов.

Помимо этого, в этих регионах силовики будут усиленно патрулировать улицы, автостанции и вокзалы.

В пресс-службе также добавили, что силовики имеют право на следующие превентивные меры:

проверка документов у подозрительных лиц и проведение поверхностного осмотра;

проверка транспортных средств, которые по внешним признакам не используются в течение длительного времени, с целью выявления взрывчатки;

особое внимание к подозрительным вещам и предметам, в которых злоумышленники могут разместить взрывчатку;

обеспечение безопасности дорожного движения на автодорогах.

Ранее мы рассказывали, что людей взяли в заложники в центре Луцка. Злоумышленник, представившийся Максимом Плохим, позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

Кроме того, он пригрозил его взорвать. Также мужчина отметил, что у него есть гранаты и другое автоматическое оружие.

Президент Владимир Зеленский выполнил одно из требований террориста и записал короткое видеообращение.

Около 20:40 террорист выпустил из автобуса трех человек. Среди них оказались пенсионерка, беременная женщина и подросток. А через некоторое время злоумышленник сдался силовикам.

Напомним, на месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы: что с заложниками, кадры и подробности.

Как сообщала Politeka, захват заложников в Луцке связали с карантином.

Также Politeka писала, что Зеленский срочно отреагировал на захват автобуса в Луцке, новые детали ЧП.