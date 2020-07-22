Нацполиция решила усилить меры безопасности в Украине после захвата заложников в Луцке
Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба МВД.
Известно, что меры безопасности были усилены сразу в девяти украинских регионах: Винницкой, Закарпатской, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.
"Мероприятия осуществляются с целью своевременного реагирования на криминогенную ситуацию, недопущения дестабилизации оперативной обстановки, а также для выполнения задач по предупреждению террористических проявлений", - информирует пресс-служба силового ведомства.
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В МВД также добавили, что новые меры после захвата заложников в Луцке предусматривают несение службы полицейскими нарядами в центральных частях облцентров и в общественных местах, где может находиться значительное количество людей, а также выставления мобильных постов на въездах и выездах из указанных населенных пунктов.
Помимо этого, в этих регионах силовики будут усиленно патрулировать улицы, автостанции и вокзалы.
В пресс-службе также добавили, что силовики имеют право на следующие превентивные меры:
- проверка документов у подозрительных лиц и проведение поверхностного осмотра;
- проверка транспортных средств, которые по внешним признакам не используются в течение длительного времени, с целью выявления взрывчатки;
- особое внимание к подозрительным вещам и предметам, в которых злоумышленники могут разместить взрывчатку;
- обеспечение безопасности дорожного движения на автодорогах.
Ранее мы рассказывали, что людей взяли в заложники в центре Луцка. Злоумышленник, представившийся Максимом Плохим, позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.
Кроме того, он пригрозил его взорвать. Также мужчина отметил, что у него есть гранаты и другое автоматическое оружие.
Президент Владимир Зеленский выполнил одно из требований террориста и записал короткое видеообращение.
Около 20:40 террорист выпустил из автобуса трех человек. Среди них оказались пенсионерка, беременная женщина и подросток. А через некоторое время злоумышленник сдался силовикам.
Напомним, на месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы: что с заложниками, кадры и подробности.
Как сообщала Politeka, захват заложников в Луцке связали с карантином.
Также Politeka писала, что Зеленский срочно отреагировал на захват автобуса в Луцке, новые детали ЧП.