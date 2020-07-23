Десятки украинских мигрантов, которые отправились заработки в Чехию, после задержания полицией отправляют в так называемые "лагеря заробитчан"

Об этом говорится в материале ТСН. Отмечается, что граждан Украины задерживают за незаконный въезд, ведь они нарушают миграционное законодательство, которое из-за пандемии ограничивает въезд.

По данным посольства Украины в Чехии, в пунктах временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства Балкова, Бела Езова и Вышни Лготы находится по меньшей мере 170 наших сограждан.

Отмечается, что большинство из них были задержаны, поскольку въехали в страну по биометрическим паспортам без разрешения на проживание или отдельных видов чешских виз.

Родственник задержанных украинцев рассказывают, что представители украинского консульства отказались помогать в сложившейся ситуации. Родственники задержанных украинцев говорят, что в Чехии есть 4 таких лагеря, скорее они напоминают тюрьмы, где у каждого своя камера и один телефонный аппарат на всех.

В то же время в посольстве Украины в Чехии отметили, что большинство задержанных украинцев, которые сейчас находятся в пунктах временного пребывания, нарушили меры Минздрава Чехии "о предотвращении распространения заболевания ковид-19" и пытались въехать в страну без разрешения на проживание или отдельных видов чешских виз, поскольку по "безвизу" из-за пандемии коронавируса въезд запрещен.

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