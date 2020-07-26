27 июля на Донбассе должен вступить в действие режим полного прекращения огня на линии разграничения

С этой целью на передовую отправят украинских миротворцев ООН и привлекут представителей отечественных и иностранных СМИ, передает Politeka.net cо ссылкой на информацию пресс-центра штаба ООС.

«На первую линию нашей обороны в Донецкой и Луганской областях начинают прибывать специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют немалый боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН. Прежде всего, такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач и предупредить вероятные провокации. В то же время это не лишит украинских воинов возможности для самозащиты, как это гарантирует статья 51 Устава ООН», – говорится в сообщении.

При этом в штабе подчеркнули, что в случае провокаций со стороны противника украинские воины дадут отпор:

«Меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами Международного права и национального законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокационных действий вооруженных формирований РФ, проведение противником диверсионно-разведочных операций и создание угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждение или уничтожение инфраструктуры. При этом Вооруженные Силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего в командовании объединенных сил созданы соответствующие дополнительные резервы».

Для объективного информирования о происходящем во время режима прекращения огня планируют привлечь представителей отечественных и иностранных СМИ.

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