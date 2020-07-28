Она отметила, что среди требований оппозиционных митингов в защиту армии - "остановить разоружение на передовой", "отменить указ открывать огонь в ответ", "дать указ уничтожать вражеские силы в ответ на обстрел", а также "отменить указы о запрете разведки и аэроразведки".

И это все, как отметила Билозерская, прозвучало на митингах после брифинга командующего ОС Владимира Кравченко, в котором тот пообещал, что разоружения и сокращения войск на передовой не будет, а огонь в ответ в случае нарушения противником мирных договоренностей можно будет открывать.

"Немного нелепо, даже неприятно для некоторых выглядит, не так ли? Есть у нас категория людей, которые не любят политиков и вообще всякую публичную активность - за пиар, хайп и зрадоньку. Есть военные, которые откровенно смеются с паники плохо информированных гражданских и делают стебные посты о том, как у них якобы изымают танки и пулеметы", - написала Билозерская.

Однако, по мнению украинской военной, не изымают у бойцов ООС вооружение именно благодаря "этому самому пафосному хайпу" на Майдане и Банковой.

"Увидели, что пипл не хавает - шорх! Отмотали немного назад. Они всегда так делают. А видят они, что пипл не хавает - только тогда, когда приходят Хайп, Пиар и Пафос - три Всадника Оппозиции", - отметила она.

Таким образом, по мнению Билозерской, политики могут и дальше "пиариться", ведь "две сотни людей с плакатами и камерами весят больше, чем 20 млн недовольных перед телевизором".