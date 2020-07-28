Офицер 503-го отдельного батальона морской пехоты Елена Билозерская прокомментировала митинги против перемирия на Донбассе, которые прошли в разных городах Украины
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение Билозерской в соцсети.
Она отметила, что среди требований оппозиционных митингов в защиту армии - "остановить разоружение на передовой", "отменить указ открывать огонь в ответ", "дать указ уничтожать вражеские силы в ответ на обстрел", а также "отменить указы о запрете разведки и аэроразведки".
И это все, как отметила Билозерская, прозвучало на митингах после брифинга командующего ОС Владимира Кравченко, в котором тот пообещал, что разоружения и сокращения войск на передовой не будет, а огонь в ответ в случае нарушения противником мирных договоренностей можно будет открывать.
"Немного нелепо, даже неприятно для некоторых выглядит, не так ли? Есть у нас категория людей, которые не любят политиков и вообще всякую публичную активность - за пиар, хайп и зрадоньку. Есть военные, которые откровенно смеются с паники плохо информированных гражданских и делают стебные посты о том, как у них якобы изымают танки и пулеметы", - написала Билозерская.
Однако, по мнению украинской военной, не изымают у бойцов ООС вооружение именно благодаря "этому самому пафосному хайпу" на Майдане и Банковой.
"Увидели, что пипл не хавает - шорх! Отмотали немного назад. Они всегда так делают. А видят они, что пипл не хавает - только тогда, когда приходят Хайп, Пиар и Пафос - три Всадника Оппозиции", - отметила она.
Таким образом, по мнению Билозерской, политики могут и дальше "пиариться", ведь "две сотни людей с плакатами и камерами весят больше, чем 20 млн недовольных перед телевизором".
"Пусть больше, громче пиарятся. Пусть кричат о разоружении, которого нет. Потому что если им надоест кричать - нас разоружат", - добавила она.
Напомним, боец ВСУ рассказал, что происходит на передовой после заключения перемирия на Донбассе: "не дай Бог...".
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