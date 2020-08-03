Легендарный украинский комбат Андрей Гергерт с позывным "Червень" умер от болезни в 42 года

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пост журналиста Юрия Бутусова в соцсети.

Бутусов вспомнил, каким был "Червень" - всегда на связи, всегда на грани, всегда открыт и отзывчив, всегда вовлечен в планирование боевых операций, в своих людей, самых разных и сложных, которых только он мог превратить в коллектив.

"Пять лет войны, а затем меньше чем за год он, крепкий, сильный, сгорел от болезни в свои 42. Уникальный мотиватор и организатор боевой работы. Неравнодушный человек, ветеринар по профессии, он посвятил свою жизнь защите Украины. До войны Гергерт был активистом УНА-УНСО, с самого начала революции на Майдане он принял в ней участие", - отметил Бутусов.

"Червень" командовал уникальным добровольным военным подразделением, которое в течение многих лет финансировалось и обеспечивалось за народные пожертвования.

Бутусов вспоминает, что "Червень" неоднократно делился с ним тем тяжелым грузом, который он нес на себе - ответственность за бойцов-добровольцев.

"Ответственность за боевые выходы - когда группы шли на зачистку российских окопов, когда брали в плен засады, когда снайперы заходили в тыл позиций противника, когда взрывали опорный пункт", - написал он.

Бутусов отметил, что погибших и раненых добровольцев "Червнь" нужно было оформлять официально как пострадавших волонтеров на украинской стороне фронта. Также легендарному комбату приходилось отражать попытки различных командиров закрыть боевую работу и убрать добровольцев с фронта.

Известно, что у "Червня" осталось четверо маленьких детей, и он не мог уделять им столько внимания, сколько хотел, потому что его батальон был тоже его семьей, которая требует внимания.

"Андрей не раз рассказывал и высылал мне видео и фото ряда боевых операций. Не для публикации, а просто для памяти, на всякий случай, если когда-то можно будет рассказать. Иногда мы все-таки могли выставить некоторые поражения целей - без указания того, кто это сделал. Потому что публиковать информацию о победах добровольцев нельзя до сих пор, они официально по бумагам записаны на военные части", - рассказал Бутусов.

Напомним, "Мы потеряли преданных патриотов": на фронте оборвались жизни трех защитников Украины.

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