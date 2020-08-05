В Тернополе пассажиры поезда взбунтовались, требуя сделать остановку

Об этом пишет Politeka со ссылйкой на местный информационный сайт Т1 Новини.

Сообщается, что в вагонах этого состава находились 85 человек, возвращавшихся из Херсонщины, причем, среди пассажирова были болььные ДЦП и маленькие дети.

Напомним, согласно новым правилам адаптиваного карантина, Тернополь отнесен к "красной" зоне, в связи с чем в городе запретили останавливаться поездам, а также высаживать пассажиров из поездов дальнего следования.

Однако, несмотря на это, Укрзализныця не предупредила пассажиров о таких ограничениях, что и привело к гражданскому неповиновения.

"Когда машинист отказался сделать в городе красной зоны остановку, поднялся бунт. В Тернополь из Херсонской области возвращались 85 человек. Были там и дети, больные ДЦП. О том, что поезд не будет останавливаться в Тернополе, мы узнали от проводницы при посадке в вагон. Начальник поезда извинился и предложил выходить в час ночи в Хмельницком или в 4 утра во Львове. Почему нас как преступников этапируют заблокированными в поезде", – зачитал мэр Тернополя Сергей Надал обращение пассажиров поезда на заседании внеочередной сессии Тернопольского горсовета.

Politeka сообщала, что "Укрзализныця" отменила остановки 11 поездов дальнего следования по Луцку и Тернополю в связи с усилением карантиных мер. Как сообщили в министерстве инфраструктуры, поезда на территориях, где отмечена "красная" зона опасности, будут останавливаться только в случае высадки пассажиров.

"Мы обратились к правительству, чтобы можно было высадку обеспечить, потому что здесь вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялась. Человек может выйти из поезда, но назад уже не зайдет и понятно, что подсаживаться на остановке в Тернополе уже не будет", - заявили в министерстве.

Известно, что "Укрзализныця", начиная с 3 августа, временно прекратила оставновку 11 поездов в вышеупомянутых территориях.

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