В Украине решили приостановить безвизовый режим с Беларусью

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Так, по данным пограничников, с 1 сентября 2020 года в связи с частичным приостановлением действия "Соглашения между Кабмином Украины и Правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан" для поездок в Беларусь гражданам Украины понадобятся заграничные паспорта.

В ГПСУ отметили, что такое нововведение позволит защитить украинских граждан, а также сократит время прохождения пограничного контроля, потому что информация из заграничных паспортов считывается с помощью автоматических ридеров.

Также пограничники отметили, что отсрочка такого нововведения до 1 сентября сделана для того, чтобы все, кто планирует поездки в Беларусь, успели оформить себе загранпаспорта.

Также в ГПСУ отметили, что украинцы, которые живут в Беларуси, могут оформить загранпаспорта в Посольстве Украины в Минске или в Консульстве Украины в Бресте.

"Однако, граждан Украины, которые после 1 сентября 2020 года будут находиться на территории Беларуси без загранпаспортов, во время возвращения в Украину пограничники будут беспрепятственно пропускать и по внутренним паспортам", - заверили в Государственной пограничной службе.

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