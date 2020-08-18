Олександр Лукашенко заявив, що члени Координаційної ради, яку створила білоруська опозиція, є "нацистами"

Як передає Politeka, про це повідомляють білоруські ЗМІ.

Так, під час наради з членами Ради безпеки Лукашенко розповів про "нацистів" і "прикоритників".

"З колишніх "прикоритників" (складається Координаційна рада, - ред.), як вони їх називають. Там колишні, скривджені, які колись походили у владі, і відверто відв'язані нацисти. Подивіться цей список", - сказав Лукашенко, коментуючи склад опозиційної ради.

На його думку, Координаційна рада опозиції була створена з метою захоплення влади.

"Вони нам підкидають іншу сторону. І вимагають ні багато, ні мало - передати їм владу. Значить, ми це розцінюємо однозначно: це спроба захоплення влади з усіма витікаючими наслідками", - впевнений Лукашенко.

На тлі цього він "попередив" тих, хто увійшов в цей штаб, що влада Білорусі буде "вживати адекватних заходів".

"У нас достатньо цих заходів, щоб остудити деякі гарячі голови", - заявив Лукашенко, однак запевнив, що маються на увазі заходи, що не суперечать Конституції.

Як відомо, 15 серпня штаб опозиційного кандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановском почав формувати Координаційну раду з передачі влади в Білорусі. Членами ради стали політики, журналісти, бізнесмени, юристи та діячі культури - загалом 32 людини.

Нагадаємо, Лукашенко витер ноги об інтереси України: "відтепер Мінські угоди неможливі".

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