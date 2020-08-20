Колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний розповів про те, що очікує країну в майбутньому

На його думку, в Білорусі можливий сценарій військової ескалації з боку Росії в тому випадку, якщо Володимир Путін введе війська для встановлення контролю в країні. Він додав, що початок військової ескалації в Білорусі-питання часу, Кремль може готувати масштабне вторгнення.

Таку думку він висловив для видання Обозреватель.

За його джерелами, Росія вже почала нарощувати військову присутність всередині сусідньої країни: йдуть колони військової техніки та особового складу РФ. Тобто в Білорусі вже присутні російські війська, яких впустив Лукашенко

"Вже дві доби в напрямку Мінська йдуть колони військової техніки та особового складу. Казарми, які були звільнені, тому що Лукашенку, бачите, треба було прикрити західні кордони, вони звільнялися насправді під російський спецназ і військові частини РФ. Там вже присутні російські війська", - розповів дипломат.

Він вважає, що війна для Путіна є одним з інструментів зовнішньої політики, яку президент Росії використовує постійно.

"Якщо зберігатиметься статус-кво і опозиція за фактом не перебиратиме на себе владу, то я кажу-гарантовано, це проявиться до кінця поточного тижня", - додав Безсмертний.

Нагадаємо, Лукашенко терміново зв'язався з Путіним, армію привели в бойову готовність.

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