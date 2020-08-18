Президент Олександр Лукашенко вирішив переконати працівників білоруських підприємств не виходити на протести, лякаючи їх перспективами

Фрагмент зустрічі бесіди зі співробітниками Мінського заводу колісних тягачів опублікував ресурс "Діалог.UA".

На кадрах президент в оточенні натовпу міцних охоронців розмовляє з працівниками заводу, молодими чоловіками. Він цікавиться, чи брали вони участь у протестах проти нього, а потім додає: "Кричали, я ж бачив вас. Я знаю, що таке кричати, коли всі кричать. Не крикнеш-начебто, поганий".

"Закон натовпу ніхто не відміняв", - каже роботяга на задньому плані.

Потім Лукашенко вирішив закликати чоловіків до розсудливості і попередив, чим закінчаться всі їхні протести:

"Мужики, ще раз кажу. Ніхто з вами возитися не буде... Підете післязавтра за прохідну – ви на завод більше не повернетеся. Ось я їм вказівки дав. Можете навіть у соцмережах розмістити. Ніхто вас кликати і просити не буде. Пішли? Пішли. В політику хочете? Будь ласка, не проти. Але там інші закони. І закон натовпу - це з політики. Тому, будь ласка, йдіть, але тільки знайте: там вас гладити не буде президент по плечу. Там починається з конкуренції і закінчується ось цією ось бодягою. Вона нам не потрібна. Ми жили в спокійній країні... А сьогодні люди бояться. А скотитися можемо ще далі".

Раніше стало відомо про те, що віце-прем'єр Білорусі Юрій Назаров вирішив налякати непокірних співробітників державних підприємств, які посміли бунтувати. У мережі з'явилося фото листа, який, за підписом топ-чиновника, адресовано керівникам республіканських органів державного управління та інших держорганізацій, які підпорядковуються уряду.

Влада вимагає припинити протести, а до особливо непокірних працівників застосувати індивідуальні дисциплінарні заходи.

Нагадаємо, Лукашенко витер ноги об інтереси України: "відтепер Мінські угоди неможливі".

Раніше Politeka повідомляла, що білорусів, які підтримали Лукашенка на мітингу в Мінську, жорстоко обдурили.

Також Politeka писала, що розкішні хороми Лукашенка під Москвою показали в мережі.