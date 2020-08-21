Одіозний терорист Ігор Гіркін заявив про готовність взяти участь у подавленні протестів у Білорусі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на YouTube-канал "РОЙ ТВ".

Так, в інтерв'ю колишній командир бойовиків "ДНР" і полковник ФСБ РФ у відставці Ігор Гіркин звернувся до Олександра Лукашенка, пропонуючи свою "допомогу" в подавленні протестів.

На думку Гіркіна, якщо Лукашенко буде діяти так само, як зараз, у нього залишиться декілька місяців максимум, а далі - еміграція. Тому терорист Гіркін запропонував Лукашенку звернутися за допомогою до "російських націоналістів, імперців".

"Ми готові боротися за Білорусь. Ідейно, не за наказом, не за бабло", - заявив Гіркин.

Він також зазначив, що введення російських військ до Білорусі є цілком можливим, але нібито в якості "підтримки" для білоруських силовиків, для заняття стратегічних об'єктів, а не для розгону акцій протесту.

Також Гіркін заявив, що Білорусь - це "частина РФ".

"Білорусь - це частина Росії. Так, самобутна. Ніхто не змушує білорусів відрікатись від того, що вони білоруси...", - сказав терорист.

Для того, щоб режим Лукашенка отримав підтримку російських політиків, за його словами, той має "визнати" українських військових на Донбасі "карателями", владу України - "хунтою" і т.д.

"Він має визнати входження Криму в склад Російської Федерації, він має засудити операцію на Донбасі карательну, він має назвати київський режим тими словами, яких він заслуговують: що там засіли укронацисти, сепаратисти, русофоби, бандерівці, карателі...", - заявив Гіркін.

Нагадаємо, Лукашенко впустив російську армію в Білорусь, розкрито подробиці: "Вже дві доби...".

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