Боевики на Донбассе второй раз за сутки нарушили режим прекращения огня, в результате чего скончался украинский воин

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС, передает Politeka.

«Вооруженные формирования Российской Федерации второй раз нарушили полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Противник открыл огонь со стрелкового оружия по позициях ООС неподалеку от Причепиловки на Луганщине», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате обстрела скончался один украинский воин.

«К сожалению, один военнослужащий ВСУ получил ранения, несовместимые с жизнью», - говорится в тексте сообщения.

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В результате обстрела получил ранение военнослужащий ВСУ, который устранял последствия пожара на позиции. Об этом информирует штаб ООС.

"Враг нагло открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17 по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Красногоровка. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", – говорится в сообщении.

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