Дочь Кузьмы Скрябина впервые рассказала, как пережила трагическое событие — смерть отца

Как известно, Андрей Кузьменко, легендарный украинский музыкант и отец Барбары Кузьменко, погиб в автокатастрофе 2 февраля 2015 года. Автомобиль, за рулем которого находился Кузьма, столкнулся с молоковозом. В результате чего певец скончался на месте.

Дочь покойного артиста Барбара Кузьменко откровенно рассказала для программы "ЖВЛ", как пережила трагедию.

"Это как раз был мой первый курс. Была сессия и я была настолько на успокоительных, на транквилизаторах, что очень много всего я не помню, потому что они приглушают память. Обращалась к специалистам, и до сих пор обращаюсь, потому что до сих пор не пережила его потерю. Оно не отпускает и я не знаю, сколько нужно времени, чтобы меня отпустило", - вспомнила Барбара.

Девушка рассказала, что первое время не могла слышать голос отца, не могла слушать его песни.

"Не могла некоторое время слушать, слышать голос вообще. Ни по радио, ни где-то в магазине, если где-то слышала песню. И только вот сейчас, я уже могу слушать. Я его очень сильно люблю. Очень скучаю, так до сих пор до конца не знаю, как это все преодолеть", - заявила Барбара.

Она вспоминает, что отец всегда относился к ней, как к взрослой. В путешествиях они часто посещали концерты знаменитостей, видели выступление Мадонны и Леди Гаги. Отец прививал дочери вкус к музыке и кино.

Напомним, дочь Кузьмы Скрябина выросла и восхищает необыкновенной красотой, личные фото и подробности из жизни.

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