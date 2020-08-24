Мати Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна) звернулася до українців з потужною промовою

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку Ольги Кузьменко в Facebook.

Мати легендарного українця не стрималася після атаки рейтерів через присвоєння в 2020 році Андрієві Кузьменку звання Героя України.

«Я хочу сказати всім, кому звання Андрія не дає дихати - заспокійтеся, дихайте глибоко, не завидуйте… Дбайте про своїх дітей, виховуйте їх без злоби і зависті до ближнього, бо ваш поганий приклад накладе на їх долю паскудний слід...», - зазначила Ольга Кузьменко.

Вона закликала замість того, щоб засуджувати, спробувати повторити шлях Андрія Кузьменко, та досягти того, що вдалося йому.

"А Андрія душу,і мою залиште в спокої,бо не вам судити...Хто ви такі.... в цьому житті? Праведники....??! Герої..? Судді? Тільки Бог зараз суддя для Андрія і його земних справ", - йдеться у зверненні.

«Попри всі ваші злобні випади проти мого сина - не дай вам Боже втратити дитину, так як втратила я, чи втратили матері своїх дітей на фронті!!! Схаменіться, не робіть шоу по ТВ каналах, де ви просиджуєте марно годинами, безрезультатно. Ваша балаканина нікого вже не цікавить. Я дивлюся на вас, як на невдах, які завидують навіть мертвим. Мені вас жаль… Це виглядає нікчемно!», - зазначила мати знаменитого українця.

Ольга Кузьменко підкреслила. Що її син ніколи не прагнув нагород та титулів, вони самі його знайшли, щоправда вже посмертно.

«Зупиніться, витріть слину і починайте діяти, може і ви послужите Україні не словоблудієм, а ділом...», - підсумувала вона своє потужне звернення.

Велика кількість українців не змогли пройти повз ситуацію, яка виникла. В Мережі активно підтримують матір Кузьми.

«Не заростёт к Кузьме народная тропа... як би цього не хотіли ці недоумки! Хай вони назвуть хоча б одну публічну людину,яку би так щиро любив і поважав народ??? можна мати цілу купу тих нагород,але любов свого народу - це найвартовніша нагорода!!!А виховати такого сина,то є велика гордість!!! Безмежно Вас любимо і шануємо, дорога наша Ольго Михайлівно!!! Тримайтеся, ми з Вами!», «Шановна пані Ольга Михайлівна щіро дякуємо за Андрія, за таку дуже видатну людину якої дуже не вистачає поряд з нами. А Вам шановна Ольга Михайлівна здоров'я терпіння та всіх благ Господніх нехай Вас Господь береже», - пишуть у мережі.

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