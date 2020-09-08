У РФ катастрофическая ситуация и он хочет ее решить в Украине

Журналист Аркадий Бабченко назвал ближайшие цели президента РФ Владимира Путина в Украине

По его словам, российский президент Владимир Путин и дальше будет выдавливать Украину с Азовского моря, чтобы открыть поставку воды в Крым с материка. Самые вероятные новые цели для атаки – Крымский канал, Мариуполь и Бердянск.

Такое мнение он озвучил 2018 года в интервью для журналистов Обозреватель.

"Путину критически важно открыть поставки питьевой воды в Крым, так как там заканчивается вода. Поэтому он может атаковать Крымский канал, Мариуполь и Бердянск. Конечно, может полезть и дальше на Донбасс. Полезут ли они дальше на Харьков или на Днепр — вполне возможно. Почему бы и нет? Кремль не оставит Украину в покое", – отметил Бабченко.

Журналист считает, что российское общество не станет сопротивляться таким военным действиям, так как пропаганда запланировала их сознание на войну.

"Посмотрите этот ролик, где российские военные давят украинский буксир, и обратите внимание на состояние капитана этого корабля. Посмотрите на его истерику. Мужик идет на смерть, своей смертью убивает проклятых пиндосов, смерть за царя-отечество, за нефть-матушку и газ-батюшку. Ментально россияне находятся в состоянии войны. Переключатель "война-мир" в их голове переключен на войну. Они уже воюют на Донбассе, но не с Украиной, они воюют с американцами", – рассказал Бабченко.

Напомним, журналист Бабченко назвал покойную Волчек путинской подстилкой.

Как писала Politeka, журналист Аркадий Бабченко рассказал об ударе Путина.

Также сообщала Politeka, что раскрыта истинная причина «бегства» Бабченко из Украины.