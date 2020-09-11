Протесты под Офисом президента пока что являются лишь "репетицией" более масштабных митингов
Как передает Politeka, такое мнение высказала блогер и волонтер Наталья Юсупова на своей странице в соцсети.
"Я не согласна с теми, кто говорит, что под ОП приходит мало людей, люди не хотят протестов. В корне не согласна. Вспомните, как начинался Майдан 14 года. С тех пор наши протесты стали точечными и организованными, независимо от количества", - напомнила она.
По словам Юсуповой, сейчас украинцы уже могут давать мастер-классы, как делать революцию. По ее словам, все действия патриотов, как правило, приводят к результатам.
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"Сегодня мы мирно репетируем, а завтра все может быть по-другому. Костяк всегда есть, и все знают, что меньшинство зажигает большинство. Да, малороссы дразнят и провоцируют, проверяя готовность и последствия, да, они травят нас инфоприводами и тут же дают заднюю. Выставили перед собой двух стариков и за их спинами пытаются вершить судьбу страны. Трусливые негодяи", - возмутилась волонтер.
Она также напомнила, что украинские воины сейчас находятся в холодных блиндажах, и им нужна поддержка общества.
"Сегодняшний небольшой протест вселил в меня очень много веры и силы", - добавила блогер.
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