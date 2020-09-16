Семья за свои деньги нашла врачей для женщины, но...

39-летняя украинка Наталия Лукащик умерла в Ровенской областной клинической больнице после плановой операции по удалению токсического зоба

О трагедии, которая случилась с мамой двоих детей, рассказало издание OBOZREVATEL.

По словам мужа покойной, Сергея, жену положили в больницу 31 июля для проведения плановой операции. Перед этим ей сделали анализы, и все они были в норме.

После того, как врачи удалили зоб, Наталия вышла из наркоза, позвонила маме, сестре и мужу. По ее словам, ей было сложно говорить, и она не могла откашляться. Однако в больнице заверили, что такие симптомы являются нормой при подобных операциях.

К вечеру ей стало еще труднее дышать, она жаловалась на нехватку кислорода. Женщины в палате позвали медперсонал. Медсестры прибежали и начали реанимационные мероприятия: одна держала кислородную маску, вторая делала непрямой массаж, а третья только с четвертого раза смогла дозвониться в реанимацию и вызвать врача.

«Жене вкололи адреналин, снова набирают реанимацию, за 10-15 мин пришел врач еще с одной медсестрой. Одна из пациенток, которая лежала в палате, рассказала, что удивилась, потому что не заметила у него оперативности. Он вставил трубку в трахею, подключили кислородную маску, но потеряли этот драгоценное время в 10-15 мин, которые жена пробыла без кислорода и в результате впала в кому. Это была пятница, потом выходные - никому до этого дела нет», – вспоминает вдовец.

Через Минздрав родственники женщины нашли специалистов, которые занимаются комами, вызвали за свой счет из Броваров врачей, которые взялись лечить Наталию. Уже через несколько дней отек мозга уменьшился, а температура тела стабилизировалась. Женщина начала открывать глаза, чувствовался прогресс.

Однако 13 августа все пошло не так. Наталию осмотрел врач, родственники принесли лекарства, но перед самой реанимацией заметили суматоху. Позже им сказали, что у пациентки не выдержало сердце.

В этот день у мужа Наталии был день рождения. И он искренне надеялся, что его любимая выкарабкается. Однако ее смерть стала для него тяжелым ударом.

Восьмилетней дочери Наталии Дарине не сразу сказали, что мамы нет, не хотели, чтобы она видела ее в гробу. Сейчас девочка и ее 14-летний брат Роман ходят к психологу.

По словам Сергея, после смерти жены он разговаривал со многими специалистами, и они все говорят о том, что если бы Наталии сразу вставили трубку, ее можно было бы спасти. Отек, который обычно бывает после операции, сошел бы в течении суток, и через шесть дней ее бы выписали из больницы.

В Ровенской больние от комментариев журналистам отказались.

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