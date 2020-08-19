Вітольд Фокін, якого нещодавно призначили одним з представників України в Тристоронній контактній групі по Донбасу, заявляв, що "Росію треба зрозуміти" в питанні анексії Криму

Про це повідомляє Politeka з посиланням на відео 112-го каналу.

Так, перший прем'єр-міністр України і призначений нещодавно першим заступником глави делегації в ТКГ по Донбасу Вітольд Фокін в розмові з журналістом Дмитром Гордоном зробив гучну заяву щодо Криму.

Інтерв'ю Гордона з Фокіном було записано ще в березні минулого року.

Говорячи про події, які передували анексії Росією українського півострова в 2014 році, політик припустив, що якби авіаносці США увійшли тоді в Середземне море, пройшовши протоки Дарданелли і Босфору, то РФ могла б "втратити Крим назавжди".

"Якби Росія не захопила в той час Крим, то цілком ймовірно, що вона б втратила Крим назавжди, тому що прийшли б сюди американці. А Росію треба зрозуміти, у неї там флот", - сказав Фокін.

Привіт. це пан Фокін. Новий перемовник по Донбасу від України Gepostet von Примаченко Віктор am Dienstag, 18. August 2020

Як відомо, пропозицію брати участь в роботі ТКГ Фокін отримав від глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Нагадаємо, відомий український журналіст Роман Цимбалюк поставив на місце Кравчука після слів про Донбас: "Можна тільки виграти або програти".

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