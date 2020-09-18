Украинцев просят о помощи для 16-летней Кристины Тарасенко, которой необходима сложная и дорогостоящая операция

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пост родственницы Кристины в соцсети.

Так, тетя Кристины Юлия Кивенко сообщила, что ее 16-летней племяннице нужна срочная очень сложная операция на позвоночнике.

Девушке поставили диагноз идиопатический (неизвестной природы) сколиоз 3-4 степени грудного отдела (42% искажения), развитие правостороннего горба, сдавливание правого легкого.

Родственница рассказала, что такое искревление является не просто косметическим деффектом, но и опасно для здоровья, так как нарушает работу внутренних органов.

"Прошли всевозможные консультации, выход один - операция. Такая тяжелая деформация позвоночника сопровождается не только видимым косметическим дефектом (фото во вложенном файле), но и выраженным болевым синдромом, нарушением работы внутренних органов, в частности, функций сердца и легких. Операция очень серьезная и дорогая", - сообщила родственница Кристины.

Учитывая высокую стоимость сложной операции, семье Кристины Тарасенко пришлось просить помощи у неравнодушных соотечественников.

"Поэтому мы обращаемся ко всем с просьбой о помощи, будем очень благодарны", - написала тетя Кристины.

Она также опубликовала выписки из больницы, видео а снимок рентгена, на которых наглядно демонстрируется сильное искривление спины девочки, а также реквизиты для помощи 16-летней украинке.

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