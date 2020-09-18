Журналист Аркадий Бабченко рассказал, когда развалится Россия

По его прогнозам, Россия развалится, когда наступит неминуемый нефтяной кризис и начнут действовать западные санкции.

Такое мнение он озвучил в 2018 году в интервью "Громадському".

При этом он сравнил ситуацию с войной в Афганистане, которая привела к падению экономики Советского Союза. По мнению журналиста, конфликт РФ с Украиной затянется надолго.

"Силовым способом Россию победить сейчас нельзя. У нее действительно гигантская армия, одна из мощнейших армий. Действительно 140 миллионов человек, 100 миллионов из которых сошли с ума. Действительно у них есть свой вождь со сверхидеей. Его поддерживает большинство, есть ядерное оружие. Экономика не рухнула. То есть воевать с Россией сейчас невозможно и силовыми методами ее не сломать", - отметил он.

По мнению Бабченко, Россия будет откатываться назад, что завершится развалом страны, при этом он пояснил, что это и так уже происходит.

"В 21 веке империя не может жить по законам 19 века. Если твоя страна в 21 веке не развивается вперед, она не стагнирует, она откатывается назад. Россия будет непременно откатываться назад и разваливаться. Очередной нефтяной кризис непременно будет. Его не избежать. И вот когда все это будет. Когда нефть упадет до критической черты, когда санкции начнут действовать, тогда это все образование развалится еще раз", - пояснил журналист.

Напомним, журналист Бабченко назвал покойную Волчек путинской подстилкой.

Как писала Politeka, журналист Аркадий Бабченко рассказал об ударе Путина.

Также сообщала Politeka, что Бабченко рассказал на какие украинские города нацелился Путин.