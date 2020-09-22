Мужчина в Винницкой области устроил стрельбу в присутствии детей и ранил одного из родителей
Как передает Politeka.net, фото нападавшего и подробности инцидента рассказала Лилия Чорноока на своей страничке в Facebook.
Конфликт возник по причине замечания его ребенку чтобы тот не гонял на мотоцикле, потому что может не внимательно ехать и нанести вред 2-м несовершеннолетние детям и себе.
По ее словам, на дачный участок Калиновского р-на с. Вишневое, где находились несовершеннолетние дети в возрасте 4-х лет и родители мужчина приехал и начал стрельбу.
"Я честно такого еще не видела, мы вызвали полицию, где изъяли пистолет. Но хотят "героя" отмазать", - рассказала женщина.
По ее словам мужчина размахивал пистолетом и сделал 2-ва выстрела: один - отцу по ногам, а второй вверх и также угрожал всех уничтожить.
"Я прошу переслать это фото, чтобы знали все, что этот человек может навредить другим людям. И чтобы полиция вынесла правовой приговор, а не откупался", - заключила свидетельница инцидента.
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