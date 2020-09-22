Мужчина в Винницкой области устроил стрельбу в присутствии детей и ранил одного из родителей

Конфликт возник по причине замечания его ребенку чтобы тот не гонял на мотоцикле, потому что может не внимательно ехать и нанести вред 2-м несовершеннолетние детям и себе.

По ее словам, на дачный участок Калиновского р-на с. Вишневое, где находились несовершеннолетние дети в возрасте 4-х лет и родители мужчина приехал и начал стрельбу.

"Я честно такого еще не видела, мы вызвали полицию, где изъяли пистолет. Но хотят "героя" отмазать", - рассказала женщина.