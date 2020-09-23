Николай был награжден орденом "За мужество" посмертно

Ветеран АТО Николай Куценко 23 сентября мог бы отметить свой 28-й день рождения, однако ему навсегда останется 21 год

Как передает Politeka, об этом написали на странице "Книга памяти павших за Украину" в Facebook.

Николай защищал Украину в составе 1-й отдельной танковой бригады ВС Украины в звании лейтенанта. Герой погиб 27 июля 2014 года в зоне проведения АТО в Луганской области. Похоронили Николая в родном Миргороде Полтавской области.

Николай Куценко родился 23 сентября 1992 года на Полтавщине.

С 2009 года он служил в Вооруженных Силах Украины. В 2013 году Николай окончил Академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове по специальности "Управление действиями подразделений танковых войск".



Николай принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины с самого начала российской агрессии - с 2014 года.

27 июля 2014 года лейтенант Куценко погиб, спасая экипаж танка, который попал под обстрел в районе города Лутугино Луганской области.

Его похоронили 30 июля 2014 года на малой родине.

Николай был награжден орденом "За мужество" III степени посмертно.

Также его посмертно признали почетным гражданином города Миргорода.

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