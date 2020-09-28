Погибший в катастрофе у Чугуева 28-летний штурман Алексей Остапенко, за несколько минут до гибели, написал сообщение

Как стало известно, за несколько минут до гибели он переписывался в телефоне со своей 7-летней дочкой.

Об этом в сюжете ТСН рассказала жена погибшего офицера Елена Остапенко.

Девочка успокаивала маму, когда мужчина перестал выходить на связь.

"Мне ребенок сказал: "Мама, подожди. Он, может быть, мне что-то ответил". И она достает телефон, и я вижу эту переписку. Меня это не то, чтобы тронуло. У меня было такое ощущение, что она будто что-то предчувствовала в это момент", – рассказала жена погибшего штурмана.

В опубликованных скриншотах переписки показано, что девочка спрашивала все ли в порядке, а он отвечал: "Не перживай, все хорошо". Позже девочка писала отцу: "Папа, ты живой? Тут упал самолет".

По словам жены, муж после этого трагического полета должен был получить квалификацию первого класса. Она добавила, что ее супруг жил своей работой и знал, как ее делать.

"Это его профессия, это его призвание. Потому что вот прям чего-то другого, как летать, он не умел. Действительно, вот даже элементарное. Поменять кран не мог. У меня муж не понимал ничего, кроме самолетов", – вспоминала она.

Напомним, чудом выживший курсант поразил признанием о произошедшем на борту Ан-26.

Как сообщала Politeka, мать выжившего в катастрофе Ан-26 курсанта просит о помощи для сына.