Погибший в катастрофе у Чугуева 28-летний штурман Алексей Остапенко, за несколько минут до гибели, написал сообщение
Как стало известно, за несколько минут до гибели он переписывался в телефоне со своей 7-летней дочкой.
Об этом в сюжете ТСН рассказала жена погибшего офицера Елена Остапенко.
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Девочка успокаивала маму, когда мужчина перестал выходить на связь.
"Мне ребенок сказал: "Мама, подожди. Он, может быть, мне что-то ответил". И она достает телефон, и я вижу эту переписку. Меня это не то, чтобы тронуло. У меня было такое ощущение, что она будто что-то предчувствовала в это момент", – рассказала жена погибшего штурмана.
В опубликованных скриншотах переписки показано, что девочка спрашивала все ли в порядке, а он отвечал: "Не перживай, все хорошо". Позже девочка писала отцу: "Папа, ты живой? Тут упал самолет".
По словам жены, муж после этого трагического полета должен был получить квалификацию первого класса. Она добавила, что ее супруг жил своей работой и знал, как ее делать.
"Это его профессия, это его призвание. Потому что вот прям чего-то другого, как летать, он не умел. Действительно, вот даже элементарное. Поменять кран не мог. У меня муж не понимал ничего, кроме самолетов", – вспоминала она.
Напомним, чудом выживший курсант поразил признанием о произошедшем на борту Ан-26.
Как сообщала Politeka, мать выжившего в катастрофе Ан-26 курсанта просит о помощи для сына.