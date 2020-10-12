В Ивано-Франковске маршрутчик отказался перевозить инвалида войны

Как передает Politeka.net, об этом сообщил сам пострадавший Марко Мирославович Василь на своей странице в соцсети Facebook.

"Захожу сегодня в маршрутный автобус 22 Ивано Франковска показываю удостоверение инвалида войны, в ответ водитель - выходи у меня уже есть, я частник. Выхожу, стыдно и горько то стало", - поделился пострадавший.

Реакция сообщества ветеранов АТО последовала незамедлительно: в течение 20 минут на автобусной остановке Сечевых Стрельцов собралось около двадцати ветеранов АТО/ООС.

"Нашли водителя-нарушителя маршрута 22 и объяснили ему действие Закона Украины о статусе ветеранов войны. После культурно проведенной беседы с водителем, мы все дружно пошли к мэру Руслан Марцинкив и написали коллективную жалобу на перевозчика", - сообщил Назарий Кишак на своей страничке в Facebook.

Напомним, "не обязаны принимать детей военных и АТОвцев": в гимназии унизили вдову и дочь штурмана Ан-26.

Как сообщала Politeka, мать курсанта, выжившего в катастрофе Ан-26, просит о помощи для сына.