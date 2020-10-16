Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия выступил за сокращение численности украинской армии

Нардеп заявил, что полностью согласен с такой идеей и подчеркнул, что в Украине существует необходимость направить сєкономленные бюджетные деньги на инновации и новые технологии в военной сфере.

По его словам, это позволит значительно лучше противостоять российской агрессии и усилит боеспособность нашей армии.

Украинцы такую идею, мягко говоря, не оценили. В сети поднялась волна критика, а некоторые даже предложили сократить количество депутатов, а не военнослужащих.

"Сократить депутатов и чиновников, чтобы меньше воровали!", "Есть очень даже успешная альтернатива! Распустить Верховную Раду, хватит 50 человек, зарплату минимальную вот армию и спасём, а без шушеры проживем прекрасно", "А может лучше вас слуг народа посадить на минимальную зарплату? Почему вы должны жить лучше хозяев, народа?", "Десять воинов домой, а ты на передовую", - писали украинцы в сети.

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